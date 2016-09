Groep anarchisten brengt vernielingen aan tijdens betoging

Stephanie Romans

29/09/16

video De nationale betoging trekt vandaag door Brussel. Terwijl de speechen nog bezig waren, was al een groot deel van de betogers vertrokken richting Zuidstation. In de marge van de betoging heeft een groep in het zwart geklede anarchisten vernielingen aangericht.

Dat gebeurde in de buurt van het de Brouckèreplein en de Anspachlaan, met andere woorden buiten het parcours van de betoging. De ruiten van het PS-kantoor op de Keizerslaan werden beklad met graffiti en er werd een raam ingegooid van een Bpost kantoor. Dat bevestigt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Er werden ook reclamepanelen kapotgeslagen en besmeurd met graffiti.



De politiewoordvoerster ontkent dat er confrontaties waren tussen relschoppers en politie, zoals sommige media schrijven. "Er was geen confrontatie met de ordediensten", zegt Van de keere. "Diegenen die de vernielingen aanbrachten, hebben overigens niets te maken met de manifestatie. Het gaat om een groep van een honderdtal personen die zich tussen de menigte heeft gemengd om de vernielingen aan te richten." Die groep is ondertussen aangekomen aan het Zuidstation, de rust is weergekeerd. Het is wachten tot het einde van de betoging en tot het parcours vrijgemaakt is voor de politie om een volledig overzicht te geven van de vernielingen.



De socialistische vakbond ABVV meldt dat 70.000 manifestanten mee opstappen in de nationale betoging naar aanleiding van twee jaar regering-Michel. De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene houdt het op 45.000.



Terwijl de eerste manifestanten al op de trein naar huis zitten, blijven vanmiddag betogers toekomen aan Brussel-Zuid, het eindpunt van de betoging. Aan het Zuid is het al bij al rustig, nadat de voorbije manifestaties er waren geëindigd in rellen. Wel was er even grote rookontwikkeling nabij het station, nadat iets in brand werd gestoken. Maar uiteindelijk bleek er niets aan de hand. Ook voetzoekers werden massaal afgestoken.