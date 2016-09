Inflatie zakt tot 1,87 procent, laagste niveau in zeven maanden

Door: redactie

29/09/16 - 12u08 Bron: Belga

Economie De inflatie in ons land, dat is het tempo waaraan de consumptieprijzen stijgen, ligt in september op 1,87 procent. Het is voor het eerst in zeven maanden dat de inflatie onder de 2 procent blijft, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.