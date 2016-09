Belgische vrouw van 80 heeft nog 10 levensjaren tegoed

Door: redactie

Een Belgische vrouw van 80 jaar heeft nog een goede tien jaar te leven, 10,2 jaar om precies te zijn. Voor Belgische mannen is de levensverwachting op hun 80ste nog 8,5 jaar. Dat blijkt uit de gegevens van Eurostat. De Europese Unie telde vorig jaar bijna 27 miljoen tachtigplussers, 7 miljoen meer dan in 2005. Eén op de twintig Europeanen is boven de tachtig.

Bedroeg de gemiddelde levensverwachting van de 80-jarige Belgen (mannen en vrouwen samen) in 2004 nog 8,4 jaar, dan was die een decennium later, in 2014, toegenomen tot - weer gemiddeld voor beide seksen - 9,5 jaar.



Twee op drie 80-plussers is vrouw

Voor de mannelijke Belgische tachtiger is de levensverwachting toegenomen van 7,4 jaar in 2004 tot 8,5 jaar in 2014, bij de vrouwen van die leeftijd is er een toename van 8,8 in 2004 tot 10,4 jaar in 2014.



De vergrijzende bevolking is (deels) het gevolg van een stijgende levensverwachting.



In alle 28 EU-landen worden vrouwen ouder dan mannen. Ongeveer twee op de drie tachtigplussers zijn vrouw.



Luxemburg en Frankrijk

Het oudst worden de vrouwen in het Groothertogdom Luxemburg met een levensverwachting van nog 11,2 jaar extra op hun tachtigste en in Frankrijk met een verwachting van nog 12 jaar.



Zuid- en West-Europa vs Oost-Europa

Opvallend is nog dat de grootste levensverwachting in West- en Zuid-Europa (Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Portugal en Italië) wordt opgetekend en de minst lange levensverwachting in Oost-Europese landen (Roemenië, Kroatië, Hongarije en Slovakije).