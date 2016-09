Dashcam brengt mooi in beeld hoe vrachtwagen lading wortelen verliest

Alexander Haezebrouck

29/09/16 - 11u38 Bron: Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws

video Op de Vichtesteenweg (N36) in Deerlijk E17 heeft gisterennamiddag iets voor 14 uur een vrachtwagen zijn lading wortelen verloren. Het opmerkelijke ladingverlies werd volledig gefilmd door een bestuurder met een dashcamera.

De Vichtesteenweg werd van aan het op- en afrittencomplex tot aan de lichten met de Pontstraat bestrooid met tientallen kilo's wortelen. Wellicht reed de vrachtwagen in de richting van Deerlijk en merkte de bestuurder zijn ladingverlies niet op, want hij reed nietsvermoedend door. De brandweer moest ter plaatse komen om de wortelen op te scheppen. De Vichtesteenweg was ongeveer een half uur afgesloten voor het verkeer in de richting van Deerlijk. Bestuurders werden verplicht om via de oprit de E17 op te rijden. Om 14.30 uur was de rijbaan weer vrij.