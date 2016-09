Limburgs gerecht rolt internationale bende btw-ontduikers op

Door: redactie

De afdeling financiële criminaliteit van de Limburgse federale gerechtelijke politie (fgp) heeft woensdag tijdens een gecoördineerde actie een grootschalige fraude blootgelegd, waarbij accijnzen ontdoken werden op tabakswaren en alcoholische dranken. Twee vermoedelijke kopstukken werden opgepakt, L.F. uit Opglabbeek en S.K. die in Spanje verblijft. De Belgische autoriteiten vroegen aan Spanje de uitlevering van S.K. Dat maakte het parket van Limburg donderdag bekend. De fraude loopt in de vele miljoenen euro.

Invallen in België, Nederland, Duitsland en Spanje

De fgp Limburg werkte voor de actie samen met de opsporingsdiensten van douane en accijnzen onder leiding van een onderzoeksrechter in Limburg. Op diverse plaatsen in het land werden huiszoekingen verricht. Gelijktijdig waren er invallen in Nederland, Duitsland en Spanje. Eurojust en Europol boden de nodige ondersteuning aan de gecoördineerde actie. In totaal ging het om negentien huiszoekingen, waarvan twaalf in België, vier in Nederland, twee in Duitsland en één in Spanje.



Het onderzoek richtte zich op vermoedelijke feiten van internationaal georganiseerde btw- en accijnsfraude. Twee van de vermoedelijk kopstukken van deze internationale criminele organisatie, L.F uit Opglabbeek en S.K verblijvend in Spanje, werden gearresteerd. De uitlevering van S.K. wordt aan Spanje gevraagd. Andere medeplichtigen zijn geïdentificeerd. Enkelen van hen worden nu opgespoord.



Ander traject

Uit doorgedreven vooronderzoek en in nauwe samenwerking met de douane en verschillende buitenlandse fiscale opsporingsdiensten, is gebleken dat de organisatie vermoedelijk fraude pleegt door het ontduiken van accijnzen op tabakswaren en alcoholische dranken. Op deze goederen worden in alle Europese landen veel accijnsrechten geheven. De onderzoekers stelden vast dat zij fysiek een ander traject volgen dan aan de douanediensten werd opgegeven in het zogenaamde EMCS systeem (Excise Movement Control System). De wezenlijke bestemming van deze goederen verschilde van de opgegeven locatie waardoor fraude mogelijk werd.



Tientallen miljoenen euro op jaarbasis

De fraude tot op heden wordt geschat op vele tientallen miljoenen euro op jaarbasis. Er werden bij de huiszoekingen documenten gevonden die deze fraude bevestigden. Verder troffen de speurders een zeer aanzienlijke som cash geld en cheques aan, die voor belangrijke bedragen werden uitgeschreven. De speurders legden bovendien beslag op minstens 15 miljoen sigaretten, onversneden tabak en een aanzienlijke partij alcoholische dranken. Kopstuk L.F. werd bij de onderzoeksrechter voorgeleid en aangehouden. Het onderzoek wordt voorgezet door de afdeling financiële criminaliteit van de fgp Limburg.