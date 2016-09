Enkele ongeschonden delen van ziekenhuis Warquignies weer open na zware brand

Door: redactie

Na de brand die woensdagavond vleugel B teisterde van het ziekenhuis van Warquignies (Henegouwen), is de ongeschonden vleugel C donderdag weer geopend.

Vleugel B, waar een afdeling geriatrie, een chirurgie-eenheid en een revalidatiedienst gevestigd waren, blijft buiten dienst. Daarnaast is ook een operatiekwartier en een spoeddienst buiten gebruik door waterschade. De dienst voor intensieve zorg is niet geraakt, maar door reukhinder buiten gebruik.



Vleugel C is wel weer open, met onder meer een honderdtal bedden van de geriatrie- en de revalidatie-afdeling. Ook het lab, de apotheek en de beeldvormingsdienst werken weer. Er vinden ook weer raadplegingen plaats.



Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis was het vuur volgens de brandweer omstreeks 21.30 uur woensdgavond geblust. Toch bleven de brandweerlieden nog ter plaatse tot omstreeks 5 uur donderdagmorgen.