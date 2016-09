Koen Baten

29/09/16 - 09u57 Bron: Eigen berichtgeving

© Geert De Rycke.

Dendermonde Een zware brand heeft afgelopen nacht in de Franz Courtensstraat in Dendermonde de keuken van restaurant Litus vernield.

Het vuur werd opgemerkt door de bovenburen omstreeks 3 uur 's nachts. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is kunnen ontstaan. Een expert zal vandaag langskomen om dit te onderzoeken. De rest van het restaurant liep hevige rookschade op. De eigenaar was bijzonder aangeslagen.