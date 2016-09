Jambon: "57 staatsgevaarlijke individuen in Molenbeek"

Bewerkt door: Redactie

"We hebben 57 staatsgevaarlijke individuen geïdentificeerd en 600 registerschrappingen uitgevoerd in Molenbeek. Binnenkort gaan we uitbreiden, met meer politie-aanwervingen en vijf nieuwe betrokken gemeenten." Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gezegd op BRUZZ, waar hij de eerste resultaten van het Kanaalplan toelichtte.

Het Kanaalplan, dat radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme in de Kanaalzone in en naast Brussel moet tegengaan, werd een half jaar geleden gestart en zal nog worden uitgebreid, kondigde hij aan. Dankzij het plan zijn politie- en geheime diensten er volgens Jambon in geslaagd 57 staatsgevaarlijke mensen te identificeren in Sint-Jans-Molenbeek. Zij worden nu nauwgezet opgevolgd via de zogenaamde lijst van het OCAD, waarbij alle relevante diensten worden ingezet. Die groep van 57 is samengesteld uit vooral teruggekeerde Syriëstrijders, 27 onder hen zijn geradicaliseerden waarvan men denkt dat ze op het punt staan te vertrekken.



Daarnaast deed de politie in het kader van het plan meer dan 5.000 huizoekingen. "Want burgemeester Schepmans (van Molenbeek) had geen helder idee van wie waar precies woonde", aldus de minister. De huiszoekingen resulteerden in 600 registerschrappingen.



Naast individuen worden ook vzw's, moskeeën en hele organisaties bestudeerd. "Vaak zijn het dekmantels voor criminele activiteiten zoals drugshandel en gokcircuits", verklaarde Jambon. Ook die organisaties zijn geïdentificeerd en worden nu nauw in het oog gehouden.



De minister wil het Kanaalplan verder uitbreiden naar vijf andere gemeenten, omwille van het succes en om te voorkomen dat de criminaliteit zich nu verplaatst naar andere gemeenten. Gesprekken met de respectievelijke burgemeesters en korpschefs zijn al aan de gang. Tegen eind dit jaar komen er ook 120 extra politiemensen op het terrein. Ook de gerechtelijke politie wordt met 180 man versterkt, wat het totaal op 300 extra politiemensen brengt, besloot Jan Jambon. Hij gaf ook nog mee dat er achter de schermen goed wordt samengewerkt met de lokale overheden.