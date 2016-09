Woord voor woord: minnaar van slachtoffer in zaak-Wesphael voert hele show op

ERWIN VERHOEVEN

Assisen Het was als wachten op Godot, gisteren tijdens het assisenproces in Bergen waar de Waalse politicus Bernard Wesphael terecht staat voor doodslag op Véronique Pirotton. Maar in tegenstelling tot in het toneelstuk van Beckett kwam de minnaar van het slachtoffer wel. Om 19.38 uur. "Oswald De Cock, 53, psycholoog." Dit is de letterlijke weergave van het grootste deel van zijn verhoor.

Getuige Oswald De Cock: "In 2008, via een datingsite. We maakten snel een afspraak in een brasserie Place Cathédrale in Luik. Het was een interessante ontmoeting. Véronique wist heel goed wat ze wilde. Ik had de indruk dat ik op een sollicitatiegesprek zat. Ik vond haar leuk. We voelden snel dat er iets moois kon bloeien. De dinsdag nadien kwam ze bij me thuis een spaghetti met zeevruchten maken. En toen zijn de zaken begonnen."



Voorzitter: "En die hebben geduurd tot?"



De Cock: "We zijn drie jaar samen gebleven. Tot december (aarzelt heel lang) 2011."



Voorzitter: "Waarom is er een einde aan gekomen?"



De Cock: "Om verschillende redenen. Ons parcours was zeer interessant. We hebben veel gereisd. Veel hoofdsteden van Europa gezien. Zij was gek van Griekenland. Daar zijn we verschillende keren geweest. We hielden van cinema, literatuur, theater. We hadden een rijk en interessant gezinsleven. Maar na een jaar stoorde ik me aan haar alcoholverbruik. Ik dronk nooit wijn bij het eten. Zij wel. Bij het bereiden, tijdens en nadien. Op sommige momenten overdreven veel zelfs. Vooral wanneer ze niet goed in haar vel zat. Geen feestelijke dronkenschap. Ze was een 'opkropper'. Alcohol maakte de dingen los. Dan zei ze de zaken zoals ze ze voelde. Dat was niet altijd even mals. Dat was een probleem voor mij. Ik heb haar dat gezegd. Met de tijd begon dat op onze relatie te wegen. Een andere factor was dat ze een kind wilde. Ik had er al twee en was niet zinnens om daar opnieuw aan te beginnen. Dat heeft haar erg geraakt. Ze wilde ook trouwen. Dat wilde ik ook niet. Ook dat raakte haar diep. Ze was triest, ontgoocheld en boos op mij."



"Op 2 december 2012 was ze moe en wilde ze niet komen. Ik had een voorgevoel. Ik reed naar de stad en vond haar in een café, met veel volk. Eén van hen was een ex, die haar erg had doen lijden. Ik zag dat ze veel gedronken had. Ik vroeg haar waarom ze daar was. Ze kon me niet antwoorden. Ik ben buitengegaan, Place des Carmes. Die ex kwam achter me aan en viel me aan. Hij werkte me tegen de grond. Hij beweerde voor de geheime dienst te werken. Ik was compleet in shock. De politie komt erbij. En..." We zijn hier niet bijeen om te lachen. Er is iemand overleden. Ik heb mijn buik vol van uw cinema. We zullen de waarheid vinden, met of zonder u. Voorzitter

De Cock: "Ik kon dat niet aanvaarden. Dat incident was de druppel. Twee dagen later ben ik mijn zaken gaan ophalen bij haar thuis. En het was gedaan."



Voorzitter: "En dan?"



De Cock: "En dan wat?"



Voorzitter: "Waarom bent u hier eigenlijk, denkt u?"



De Cock: "Zij heeft me gebeld. Wanhopig. Ze wilde niet weg bij mij."



Voorzitter: "Ik dacht dat u weg ging?"



De Cock: "Ze wilde niet dat ik haar verliet. In januari en februari zagen we mekaar niet meer. We hebben mekaar nadien opnieuw ontmoet in de Jardin Botanique. En ze vertelde me over haar ontmoeting met Bernard Wesphael. Dat het goed ging. Dat ze wilde trouwen. Ik was enigszins verbaasd."



Voorzitter: "Kende u hem?"



De Cock: "Nee, nooit van gehoord."



Voorzitter: "Was u niet content voor haar?"



De Cock: "Content? Het deed me niks. We zagen mekaar opnieuw na haar huwelijk - eind augustus, begin september. Dan was er iets veranderd bij haar."



Voorzitter: "Waarom zegt u dat niet aan uw vrouw dat u mevrouw Pirotton ziet? Omdat er iets gebeurt tussen jullie?"



De Cock: "Ha, ja. Het begint opnieuw. Op 15 oktober."



Voorzitter: "U bent precies. En daar komt opnieuw een relatie van?"



De Cock: "Hangt ervan af wat u daarmee bedoelt. Het kan moraal verwerpelijk zijn, maar..."



Voorzitter: "De moraal komt hier niks doen, de jury oordeelt op basis van feiten."



De Cock: "Ha, dat is goed. We zien mekaar als we kunnen. Als u dat interesseert, ik heb op het werk een middagpauze, we geven mekaar rendez-vous..."



Voorzitter: "Is ze gelukkig met u?"



De Cock: "Ja."



Voorzitter: "En in haar huwelijk?"



De Cock: "Eén grote desillusie. Wat ze gehoopt had of wat hij haar voorgespiegeld had, komt niet uit."

De Cock: "Hij had veel problemen. Persoonlijke, financiële, politieke. Ze kon niet op hem rekenen. Het was geen liefde, maar ze wilde zekerheid. Die vond ze ook niet bij hem."



Voorzitter: "Had ze die bij u?"



De Cock: "Ja. Drie jaar lang. Ik heb haar ook gesteund in haar klacht tegen de leraar die haar misbruikt had. Ze merkte snel dat het niet ging tussen hen. Er is een belangrijk moment... U weet dat ik veel brieven schrijf..."



Voorzitter: "Met de hand of op een computer?"



De Cock: "Op een computer."



Voorzitter: "Romantisch, hé."



De Cock: "Maar het was altijd op mooi papier."



Voorzitter: "Geparfumeerd zelfs. U steekt die in haar brievenbus. De beste manier om jullie relatie verborgen te houden, hé. Dat is een belangrijk moment. Waarom?"



De Cock: "Omdat als Wesphael die brief ontdekt, hij daar niet kan mee lachen."



Voorzitter: "Wat is de reactie van madame Pirotton?"



De Cock: "Wesphael vraagt haar een klacht in te dienen. Wat ze ook doet. En ze contacteert me nadien om te zeggen dat ze daartoe verplicht is en dat ze de klacht wel zal intrekken. Een boodschap die ik bewaar, omdat ze van belang is voor mij. Beschuldigd worden van seksuele intimidatie is niet min."



Voorzitter: "Hoe evolueert mevrouw Pirotton?"



De Cock: "Niet goed. De situatie tussen haar man en zij verslechtert. Omdat hij onze relatie ontdekt heeft en omdat hun huwelijk niet goed gaat. Ze zinkt weg in een onhoudbare situatie. Wesphael accepteert de zaak niet langer."



Voorzitter: "Dus hij is op de hoogte dat het verder duurt?"



De Cock: "Dat weet ik niet. Maar hij ondervraagt haar permanent. Ze zegt telkens dat ze me niet meer ziet. Maar ze laat sporen na, als Klein Duimpje. En hij is ook geen idioot." Hij had veel problemen. Persoonlijke, financiële, politieke. Ze kon niet op hem rekenen. Het was geen liefde, maar ze wilde zekerheid. Die vond ze ook niet bij hem. Getuige