Henegouwse veearts kan Eandis-deal blokkeren

Door: redactie

29/09/16 - 08u10 Bron: Belga

© belga.

Eandis Er duikt een opmerkelijke communautaire angel op bij de geplande instap van het Chinese State Grid in het Vlaamse netwerkbedrijf Eandis, zo schrijft De Tijd. De Henegouwse gemeente Ellezelles, een historisch lid van Eandis, weigert voorlopig uit de intercommunale te stappen. De afsplitsing van een handvol Waalse gemeenten naar een andere intercommunale is nochtans een noodzakelijke voorwaarde om de Eandis-operatie te doen slagen.

De Waalse betrokkenheid heeft te maken met de intercommunale Gaselwest die zich uitstrekt van De Panne tot Zwalm. Om historische redenen zitten vijf Henegouwse gemeenten in Gaselwest. Die intercommunale wordt momenteel door Eandis gefuseerd met andere intercommunales, tot Eandis Assets. Dat moet een exclusief Vlaamse constructie worden en dus zouden de Waalse gemeenten worden ondergebracht in een aparte structuur: Gaselwest-Zuid.



Het 6.000 inwoners tellende Ellezelles ligt echter dwars. De "heksengemeente" wil in Eandis blijven en zal niet overstappen naar Gaselwest-Zuid, bevestigt burgemeester Ides Cauchie aan De Tijd. De veearts, die lid is van cdH, zegt dat het schepencollege daar onlangs een beslissing over nam. "Op termijn willen we aansluiten bij de Waalse intercommunale Ores. Maar daar moeten we nog veel voor regelen. Nu blijven we bij Eandis en dat kan tot 2019".



Dat is een probleem omdat de afsplitsing van de Waalse gemeenten duidelijk vastgelegd is als opschortende voorwaarde voor de hele fusieoperatie en dus ook voor de instap van de Chinese partner. De opschortende voorwaarden moeten tegen eind dit jaar vervuld worden.