Politie verwacht grote verkeershinder in Brussel wegens nationale betoging

De vakbonden houden straks in Brussel een grote betoging tegen de besparingen van de federale en Vlaamse regeringen. De manifestatie trekt tegen de middag vanaf het Noordstation via de Kruidtuinlaan de binnenstad in. De politie verwacht zware verkeershinder en raadt aan om Brussel met de auto te vermijden.

"We verwachten zware verkeershinder, aangezien er sprake is van meer dan vijftigduizend deelnemers. Dat wil zeggen dat zowel op het traject als in de omgeving daarvan veel hinder verwacht wordt en dat die plekken best gemeden worden...", zegt een woordvoerder van de Brusselse politie op radio een.



Openbaar vervoer

Er wordt ook hinder verwacht bij het openbaar vervoer op de netten van de MIVB en De Lijn. De treinen rijden wel normaal, de NMBS legt zelfs na de ochtendspits extra treinen in om de mensen van en naar de betoging te brengen.



De nationale betoging is al de vierde tegen de centrum-rechtse regeringen. In het voorjaar kwamen nog zestigduizend vakbondsmensen op straat.