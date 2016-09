Openbaar vervoer in Brussel en Vlaanderen nu al zwaar verstoord door vakbondsbetoging

Door: redactie

De vakbonden houden straks in Brussel een grote betoging tegen de besparingen van de federale en Vlaamse regeringen. De manifestatie trekt tegen de middag vanaf het Noordstation via de Kruidtuinlaan de binnenstad in. De politie verwacht zware verkeershinder en raadt aan om Brussel met de auto te vermijden. Het openbaar vervoer is nu al zwaar verstoord.

De dienstverlening van openbaarvervoermaatschappij De Lijn is rond 7 uur verstoord in heel Vlaanderen door de nationale vakbondsbetoging. Reizigers vinden een stand van zaken op deze website. Wie door de actie te laat of gewoon niet op school/werk geraakt, kan op die website ook een attest vinden.



In de hele provincie Antwerpen is de dienstverlening zwaar verstoord. In de stad rijdt ongeveer 1 op de 3 trams en een kwart van de bussen. In de rest van de provincie is dat ongeveer de helft. Ook de stadsregio rond Mechelen ondervindt grote hinder.



In Oost-Vlaanderen is de hinder is het grootst op het stadsnet van Aalst. Ook Gent ondervindt grote hinder. Daar rijden de lijnen 1, 3, 4, 5 en 21 om het halfuur. De lijnen 6, 9, 17/18, 22 en 38/39 rijden niet. In de streek rijdt ongeveer 20 procent niet.



In Vlaams-Brabant is vooral het busverkeer in het Pajottenland zwaar verstoord, met de meeste hinder op de as Ninove-Dilbeek-Brussel. In het noorden van de provincie, in het Hageland en in en rond Leuven-stad (met de as Leuven-Brussel) is de helft van de bussen uitgereden. De hinder is groter op de as Leuven-Tielt-Diest. In Aarschot rijden geen bussen. In de Druivenstreek valt de hinder voorlopig mee.



In de regio Brugge en aan de kust rijdt ongeveer een kwart van de bussen. In Kortrijk en omgeving ongeveer 1 op de 3. Veertig procent van de kusttrams is uitgereden. Het stadsnet van Roeselare rijdt normaal. Tot slot rijdt ongeveer 60 procent van de belbussen.



In Limburg is ongeveer 60 procent van de chauffeurs uitgereden. Er is hinder op een groot aantal streeklijnen in de hele provincie. Ook de stadsnetten zijn zwaar verstoord. Zo rijdt in Genk slechts 1 bus op de 3, in Hasselt en Sint-Truiden rijdt nauwelijks de helft van de stadsbussen, in Tongeren rijdt ongeveer 65 procent. Ook de belbussen ondervinden hinder in Bilzen, Kortessem, Wellen, Tessenderlo, Leopoldsburg, Beringen, Riemst, Heers, St-Truiden, Tongeren, Diepenbeek en Zonhoven (702 - 703 - 706 - 710 - 717 - 718 - 719 - 726 - 734 - 736 - 741 - 753).