N-VA wil enkelband vanaf 14 jaar

Door: redactie

29/09/16 - 04u51 Bron: Belga

De NV-A wil jeugddelinquenten enkelbanden geven. © thinkstock.

Regeringspartij N-VA wil jeugdrechters de mogelijkheid geven om een enkelband op te leggen aan minderjarige criminelen vanaf 14 jaar. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. Het is een van de opmerkelijke voorstellen waarmee de partij de aanpak van de jeugdcriminaliteit grondig wil hervormen.

"We willen wel benadrukken dat we dit enkel ingezet willen zien in uitzonderlijke omstandigheden", zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys. "We moeten opletten dat het voor de jongeren ook geen trofee wordt."



Tijdrovend werk

De enkelband zou volgens N-VA ook een tijdrovend werk wegnemen van de politie. "Als een jongere huisarrest heeft, moet de politie vandaag patrouilles uitsturen om dat te controleren. Een enkelband lost dat probleem op."



Sinds de zesde staatshervorming is het jeugdsanctierecht een Vlaamse bevoegdheid. N-VA wil nu "de omslag maken naar een systeem dat de dader voor zijn verantwoordelijkheid plaatst en het slachtoffer centraal stelt. In onze aanpak scheiden we de sanctie en de hulpverlening voor de dader."