Kleindochter moet verplicht op bezoek bij opa die eigen dochter misbruikte

500 euro, zoveel kost het K. om haar eigen dochter bij haar opa weg te houden. De man misbruikte K. immers in het verleden, maar de jeugdrechter oordeelde toch dat hij bezoekrecht had als grootvader. "We hebben al drie keer die dwangsom betaald om haar daar weg te kunnen houden, maar het geld is bijna op. Ik kan haar veiligheid niet langer ­garanderen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De ouders van het meisje hopen vandaag in de rechtbank van Gent de regeling met de dwangsom ongedaan te krijgen. K. wil immers haar dochter met alle geweld van haar eigen vader weghouden na een leven vol ruzies en ook misbruik. Dat verliep prima tot in 2013, toen de opa plots naar de jeugdrechter stapte om zijn kleindochter te kunnen zien.



Toen besloot K. dat ze niet meer kon zwijgen en stapte zelf naar de politie om het misbruik van haar vader aan te geven. De man werd in april ook effectief veroordeeld voor feiten die plaatsvonden in 2010. Toen had hij zijn dochter, die in badjas in de keuken stond, in de schaamstreek betast. Hij ontkende de feiten niet, maar stelde dat het 'in een opwelling gebeurde en dat hij haar niet wou verkrachten'. Hij kreeg een jaar cel met uitstel en is vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.



Toch oordeelde de jeugdrechter in mei dat de man recht had op bezoek van zijn kleindochter. Hij veranderde ook niet van gedacht toen een nicht van K. naar de politie stapte met een verhaal over misbruik, of toen twee schoonzussen ook toegaven dat de man over de schreef was gegaan. Het bezoek verliep de afgelopen jaren toch telkens probleemloos, oordeelde de rechter, dus moet het meisje elke derde zaterdag vier uurtjes bij haar grootouders doorbrengen. Weliswaar met de oma en de andere kleinkinderen erbij. Doet K. dat niet, dan moet ze per keer een dwangsom van 500 euro betalen.



De vrouw, die noodgedwongen als escorte werkt, is ten einde raad. "Ik wil niet dat mijn dochter meemaakt wat bij mij, zijn schoonzussen en zijn nichtje is gebeurd. Ik wil haar dat niet aandoen. Niemand kan ons garanderen dat ze veilig is bij hem", klinkt het in Het Nieuwsblad. Ze kan de dwangsom nog vier keer betalen, maar dan is het geld op.



"Dat ze haar nu nog eens straffen door haar kind te moeten afgeven aan hem, dat gaat veel te ver", zegt haar advocaat Frank Scheerlinck. "Die man wil vooral de macht over zijn dochter behouden, in plaats van zijn kleinkind te willen zien." De tegenpartij brengt echter net als de rechter aan dat alle vorige bezoeken in een neutrale ruimte positief werden geëvalueerd en dat er dus geen reden tot ongerustheid is.