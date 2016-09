De Wever heeft sleutel Eandis-deal in handen

Door: redactie

Niet energieminister Bart Tommelein, de Staatsveiligheid, minister-president Geert Bourgeois of de 239 Eandis-gemeenten hebben de sleutel voor de Chinese deal in handen, wel Bart De Wever.

Aan de participatie van het Chinese State Grid is één belangrijke opschortende voorwaarde verbonden: er is een fusie nodig van alle distributie-intercommunales onder de koepel van Eandis. Zo'n fusie vraagt volgens de Vlaamse energieregulator VREG een gelijkschakeling van de distributienettarieven - wat slecht nieuws is voor Antwerpen, dat momenteel een erg laag tarief kent. De inwoners van die stad zouden dus méér moeten gaan betalen voor hun energie. Omdat zoiets moeilijk te verkopen is, koppelde het Antwerpse stadsbestuur op zijn beurt een voorwaarde aan de fusie: het moet z'n eigen tarieven kunnen blijven bepalen.



Stemt de VREG daar niet mee in, dan stapt de stad van Bart De Wever (N-VA) niet in de fusie en valt de deal met de Chinezen in het water.



