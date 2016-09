Piste om gat in begroting te dichten: loonsverhoging uitstellen

DIETER DUJARDIN

De regering-Michel bekijkt een piste om de indexering van lonen en uitkeringen uit te stellen tot 2018. Het is één van de zowat honderd ideeën die op tafel liggen om het gat in de begroting te dichten.

Nog anderhalve week te gaan tot de regeerverklaring, en nog altijd zit er weinig schot in de federale begrotingsbesprekingen. Maandag arriveerde op alle kabinetten een 'catalogus' van premier Charles Michel met daarin iedere denkbare piste voor nieuwe besparingen en inkomsten. "Werkelijk alle natte dromen én taboes van de vier regeringspartijen komen aan bod, de meeste met zeer beperkte haalbaarheid", zegt een bron.



Ook de index ligt dus opnieuw op tafel. Een onderhandelaar heeft het over een "premature piste", die wel met iets meer ernst wordt bekeken. Eén van de oorzaken van de recente budgettaire ontsporing is namelijk het feit dat de spilindex al in augustus 2017 overschreden wordt, waardoor de ambtenarenlonen en sociale uitkeringen in september en oktober stijgen. Een tweede indexsprong is politiek uitgesloten, dat zou CD&V nooit slikken. Maar een andere mogelijkheid is dat er aan het mechanisme of de indexkorf wordt gesleuteld, om de indexering uit te stellen tot begin 2018. Zo deed de regering- Di Rupo het eerder voor. Het zou het gat van 4,2 miljard in de begroting 2017 meteen met enkele honderden miljoenen euro's verkleinen. Of centrumrechts zich nog aan zo'n gevoelig dossier wil wagen, valt af te wachten. Uitgerekend vandaag trekt een nationale vakbondsbetoging tegen het regeringsbeleid door de hoofdstad.



