Sterke stijging van het aantal kaakoperaties

Door: redactie

29/09/16 - 01u08 Bron: Belga

Maggie De Block. © photo news.

Het aantal personen dat een kaakoperatie onderging is in de periode 2006-2015 gestegen van 67,3 tot 103,3 per 100.000 verzekerden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Anne Dedry (Groen). De Block spreekt zich niet over de vraag of er sprake is van overconsumptie, al sluit ze niet uit dat sommige van die operaties uit esthetische overwegingen werden uitgevoerd.

In 2015 ondergingen in Vlaanderen 133,7 personen op 100.000 verzekerden een kaakoperatie wat meer dan dubbel zoveel is als in Wallonië (60,2 op 100.000). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 78,3 personen op 100.000 geopereerd. Bij de provincies valt de hoge score op van Antwerpen (196,7) wat bijna dubbel zo veel is als het nationaal gemiddelde. In Antwerpen steeg het aantal geopereerden in de periode 2006-2015 van 131,9 tot 196,7 op 100.000. Na Antwerpen volgt West-Vlaanderen (123,9), Limburg (114,2) en Namen (109,6). In Luxemburg (28,7) en Luik (34,9) worden deze operaties slechts beperkt uitgevoerd.



In haar vraagstelling wijst Dedry erop 'dat patiënten alsmaar vaker het advies krijgen van sommige orthodonisten om naast blokjes ook een kaakoperatie te ondergaan om hun open beet te corrigeren' en worden dergelijke operaties in sommige ziekenhuizen aan de lopende band uitgevoerd. Volgens Dedry is zo'n operatie echter niet zonder risico wegens de kans op verstikking. "Bovendien is de kans aanzienlijk dat het kaakgewricht na een paar jaar terug op zijn oorspronkelijke plaats komt", aldus het Groene Kamerlid.



Overconsumptieprobleem

Op de vraag of het hier een 'overconsumptieprobleem' betreft stelt De Block 'dat er hiervoor nog verschillende hypotheses dienen geverifieerd'. "De problematiek van het stijgend aantal kaakoperaties zal in voorkomend geval behandeld worden door de nieuwe cel doelmatige zorg van het RIZIV". De minister sluit evenwel niet uit dat sommige operaties uit esthetische overwegingen werden uitgevoerd, maar wijst erop dat sinds februari 'ingrepen met een louter esthetisch doel niet terugbetaald worden behoudens in het kader van revalidatie- en herscholingsprogramma's die de betrokkene mogelijkheid te bieden een betrekking te verkrijgen of te behouden'.



Rekbare interpretatie

In een reactie op het antwoord van de minister wijst Anne Dedry op het feit 'dat de erg uiteenlopende cijfers per provincie erop wijzen dat het begrip 'medisch noodzakelijke kaakoperatie' in de praktijk heel rekbaar geïnterpreteerd wordt'. "Ik juich het toe dat minister De Block duidelijk aangeeft 'dat haar zakken toegenaaid zijn' en ze absoluut geen verdere besparingen in haar departement zal tolereren omdat dit ten koste van de patiënt zou uitdraaien. De cijfers over de kaakoperaties geven echter aan dat zij nog extra middelen zou kunnen genereren ten voordele van een betere zorg door een betere aanpak van de overconsumptie en gesjoemel", aldus Dedry.