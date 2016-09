PVDA: "Vijftig grootbedrijven betaalden slechts 2,7 procent belastingen"

Door: redactie

28/09/16 Bron: Belga

Belastingen "De vijftig grootbedrijven die vorig jaar het meest gebruik hebben gemaakt van de fiscale ontsnappingsroutes in ons land, betaalden vorig jaar amper 2,7 procent vennootschapsbelasting". Dat zegt Peter Mertens, voorzitter van de linkse partij PVDA op basis van een studie die de partij uitbracht over de grootste fiscale kortingen in ons land.

De top 50 in de PVDA-studie rangschikt de vijftig vennootschappen die in 2015 de grootste fiscale kortingen kregen. PVDA definieert 'fiscale korting' als het verschil in euro tussen de belastingen die een onderneming echt betaalt en de belasting die ze zou betalen bij toepassing van het nominale tarief van 33,99 procent.



De lijst die PVDA op die manier vaststelt, wordt aangevoerd door KBC Groep, Solvay, Atlas Services Belgium en AB InBev.



"De gunstregimes voor die 50 grootbedrijven kosten ons land 6,9 miljard euro. Dat is gigantisch. Dit soort constructies slaat een gat in de begroting. En dan kan je twee dingen doen. Ofwel laat je de kleine man opnieuw betalen door hogere btw-tarieven of door medicamenten niet meer terug te betalen. Dat lijkt de keuze van deze regering te zijn. Ofwel timmer je die fiscale ontsnappingsroutes dicht. Dat is onze keuze", zegt Mertens. "Het zijn bovendien vooral holdings en multinationals zijn die voordeel halen uit de fiscale trukendoos. De kmo's en gewone burgers halen er geen voordeel uit".