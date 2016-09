Even een binnenweg nemen: vrouw rijdt in Brugge ongestoord door ondergronds fietspad

Door: MMB

28/09/16 - 21u02 Bron: Eigen berichtgeving

video Een op het eerste zicht oudere vrouw nam deze middag een wel heel originele binnenweg met haar wagen. Ze reed door een ondergrondse fietstunnel die in normale omstandigheden niet te bereiken is voor wagens.

De vrouw reed schijnbaar ongestoord langs het fietspad dat even onder de grond gaat aan de Boeveriepoort ter hoogte van het Station in Brugge.



Tussen de fietsers door vervolgde ze haar weg. Voorbijgangers trokken grote ogen en wisten niet goed wat er gebeurde. Hoe de vrouw op het fietspad belandde is onduidelijk. Gelukkig was er voor de fietsers nooit echt gevaar.