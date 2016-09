Steun bij gemeenten voor Eandis-deal kalft af na heisa

Door: redactie

28/09/16 Bron: Belga

De steun bij de gemeenten voor een instap van het Chinese State Grid in Eandis kalft af met 12 procent na de heisa met de brief van de Staatsveiligheid. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij ruim 80 procent van de gemeenten die aandeelhouder van Eandis zijn. Een aantal van de gemeenten is niet meer zo zeker, of de intrede van State Grid wel zo'n goede zaak is. Sommige gemeenten geven aan dat ze zich willen onthouden, of gaan zelfs nee stemmen.