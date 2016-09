Door: redactie

"Waar zijn de merels gebleven?" die vraag hebben heel wat Vlamingen zich de afgelopen weken gesteld. De merelpopulatie is namelijk merkbaar uitgedund door het Afrikaanse Usutuvirus. Voor de mens is het virus ongevaarlijk, maar er bestaat geen geneesmiddel. "We kunnen enkel hopen dat het snel koud wordt", vertelt vogelexpert Gerald Driessens aan VTM NIEUWS.