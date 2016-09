Door: redactie

28/09/16 - 20u53 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanmiddag is het academiejaar in Gent begonnen, met de Student Kick-Off. Vooral voor de nieuwe eerstejaarsstudenten gaat er een heel nieuwe wereld open. Optredens, bier, vrijheid op kot. Een mens zou bijna vergeten dat hij moet studeren. Dit jaar zijn ze met 70.000. Gent is al jaren de grootste studentenstad van Vlaanderen. De politie heeft een draaiboek klaar zodat de studenten veilig kunnen uitgaan en studeren.