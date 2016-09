Honderdtal mensen geëvacueerd uit brandend ziekenhuis in Bergen: rampenplan afgekondigd

Door: redactie

28/09/16 - 20u28 Bron: Belga

Rond 18 uur is in een ziekenhuis in Warquignies in Boussu bij Bergen een zware brand uitgebroken. Een honderdtal mensen werd geëvacueerd en verzameld op de parking van het ziekenhuis. Volgens burgemeester van Boussu, Jean-Claude Debiève zijn er geen doden of gewonden. Het rampenplan is afgekondigd.