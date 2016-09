Door: redactie

Het overgrote deel van de Syriëstrijders uit ons land is jonger dan dertig jaar en er zijn er meer dan zeshonderd in totaal. Dat heeft Paul Van Tigchelt, de topman van het OCAD, gezegd in de onderzoekscommissie over de aanslagen. Daar is nog maar eens gebleken hoe nijpend het tekort is aan speurders in terreurdossiers.