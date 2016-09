Door: redactie

28/09/16 - 19u45 Bron: vtmnieuws.be

video

De Vlaamse regering zal in de loop van de dag met een verklaring komen over het Eandis-dossier. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gezegd bij aanvang van het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. De verzamelde oppositie (Groen, sp.a en Vlaams Belang) eiste dat de regering-Bourgeois een eensgezind standpunt zou innemen in het heikele dossier. Het exacte tijdstip van de verklaring is nog niet geweten.