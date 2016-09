Door: redactie

28/09/16 - 19u48 Bron: vtmnieuws.be

video

Grote bedrijven in ons land betalen nog altijd nauwelijks belastingen op hun winst. Dat zegt de linkse Partij van de Arbeid in een nieuwe studie die VTM Nieuws kon inkijken. De duizend meest winstgevende bedrijven betalen nog geen tien procent aan vennootschapsbelastingen, terwijl het officiële tarief bijna veertig procent is. Maar volgens de bedrijven zelf volgen ze alleen de wet en worden ze al zwaar genoeg belast.