Janssen Pharmaceutica schrapt 28 voltijdse jobs in Beerse

28/09/16 - 19u10 Bron: Belga

De site van Janssen Pharmaceutica in Beerse © belga.

Het farmaceutische bedrijf Janssen Pharmaceutica wil in haar onderzoeksdepartement in Beerse 28 voltijdse jobs schrappen door internationale organisatorische wijzigingen. Dat is vernomen bij vakbond LBC-NVK na afloop van een extra ondernemingsraad die vandaag plaatsvond. Mogelijk worden een aantal jobs uitbesteed.

Volgens vakbond LBC-NVK zijn er verschuivingen bezig binnen de onderzoeksafdeling van Janssen Pharmaceutica naar de wereldwijde groep Johnson & Johnson.



"Janssen wil zich focussen op nieuwe medicijnen voor ziektes die nog niet te behandelen zijn en men wil daar zo veel mogelijk middelen voor vrijmaken. De 28 functies, betrokken bij het begin van het ontwikkelen van geneesmiddelen, zouden veelal routinematig werk doen, en die wil men liever uitbesteden", zegt vakbondsafgevaardigde Gijs Laureys. Er zou voor de getroffen personeelsleden een sociale regeling worden getroffen, eventueel met interne hertewerkstelling.



In totaal gingen verspreid over het jaar al zo'n veertig arbeidsplaatsen verloren, in kleinere groepjes. Volgens de afgevaardigde zei de directie dat het ook niet het laatste jobverlies zou zijn. Of het een bewuste opdeelstrategie is? "Strategieën worden globaal genomen en worden dan stap voor stap uitgewerkt. Men heeft dat dus niet volledig onder controle, maar Janssen is een intelligente werkgever, die ook intelligent met wetgeving en strategie omgaat", stelt hij.



Het bedrijf bevestigt de aan de vakbond overgemaakte informatie, maar wijst er tegelijkertijd op dat het sinds begin 2014 575 nieuwe jobs en 10 nieuwe vacatures per week heeft.



In totaal werken bij Janssen in België zo'n 4.900 werknemers, verdeeld over vestigingen in Geel, Olen en de grootste site in Beerse.