Ethias wil de storm alleen doorstaan

Banken Verzekeraar Ethias is niet van plan onderdelen te verkopen of extra kapitaal aan te trekken. Dat heeft de raad van bestuur van Ethias beslist. Wel worden een aantal maatregelen genomen om de "risico-appetijt" te verminderen, aldus topman Benoit Verwilghen.

Ethias moet van de toezichthouder - de Nationale Bank - de solvabiliteit optrekken, om beter voorbereid te zijn op de volatiele financiële markten en de lage rente. De raad van bestuur heeft daarom vandaag een aantal maatregelen vastgelegd. Ethias blijft erbij dat het op eigen kracht voort kan. Een overname zit er dus niet aan te komen.



Hoe wil Ethias dan wel de solvabiliteit opkrikken? Ethias werkt aan een oplossing voor zijn First-portefeuille: hoog renderende spaarverzekeringen van in totaal 1,4 miljard euro die als een molensteen om de nek van de verzekeraar hangen. En het wil de risico-appetijt verminderen, aldus Verwilghen. Bedoeling is tegen eind 2017 de solvabiliteitsmarge op te trekken.



Verkopen van onderdelen - er werd gespeculeerd over de verkoop van ICT-poot NRB - of het aantrekken van vers kapitaal zijn niet nodig, zo vindt Ethias.