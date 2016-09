Door: redactie

28/09/16

In het 'Dokske' aan de Zuidkaai in het Antwerpse district Merksem is vandaag een lichaam aangetroffen. Volgens het parket van Antwerpen zijn er sterke aanwijzingen dat het om de vermiste Didier Bartholomeus gaat. De 25-jarige man uit Schilde verdween zondag spoorloos na een avondje stappen in discotheek The Villa op het Antwerpse Eilandje.