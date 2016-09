Zware vechtpartij in asielcentrum: zes gewonden

Door: Marco Mariotti

In het asielcentrum van Houthalen-Helchteren vond afgelopen nacht een zware vechtpartij plaats waarbij meerdere personen betrokken raakten. Ruzie tussen kamergenoten lag aan de basis van de vechtpartij. In totaal liepen zes personen verwondingen op, waarvan er twee erg aan toe zijn.



Enkele gewonden werden ter plaatse verzorgd. Niemand verkeert in levensgevaar. Alle betrokkenen zijn mannen tussen 20 en 35 jaar oud. De politie snelde ter plaatse en liet meteen een 34-jarige bewoner arresteren. Hij zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ook andere betrokkenen zullen verhoord worden.