"Ik klaag al vijftien jaar over gebrek aan rechercheurs"

Door: redactie

28/09/16 - 17u24 Bron: Belga

Johan Delmulle verscheen vandaag voor de onderzoekscommissie. © photo news.

Onderzoekscommissie Na federaal procureur Frédéric Van Leeuw heeft ook Brussels procureur-generaal Johan Delmulle aan de alarmbel getrokken over het gebrek aan rechercheurs bij de federale gerechtelijke politie. Delmulle onderstreepte in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart dat hij al vijftien jaar lang bij alle opeenvolgende ministers op die nagel klopt.

"Het gebrek aan politionele onderzoekscapaciteit is nooit weggeweest. Ik heb er alle ministers van Justitie en alle ministers van Binnenlandse Zaken over aangesproken waarmee ik heb gewerkt. Ik heb het sinds 2002 systematisch gesignaleerd en destijds in elk jaarrapport van het federaal parket geschreven", onderstreepte de procureur-generaal, die voordien aan het hoofd stond van de sectie terrorisme van het federaal parket en het parket zelf. Het capaciteitsprobleem bij de federale gerechtelijke politie (FGP) is "nog steeds één van de grootste kopzorgen van het federaal parket", aldus Delmulle. Dat terreurdossiers tegenwoordig 42 procent van de capaciteit opslorpen bij de Brusselse FGP - terwijl eigenlijk slechts 15 procent voorzien is - is immers nefast voor de aanpak van andere criminele fenomenen.

Doorgestuurd naar Luik of Charleroi

Maar ook in terreurdossiers gebeuren sommige onderzoeksdaden laat of wellicht zelfs niet bij gebrek aan capaciteit. Vooral de Brusselse FGP is zodanig overbevraagd dat onuitgevoerde vorderingen noodgedwongen worden doorgestuurd naar andere diensten in Antwerpen, Luik, Gent of Charleroi. "Maar ook zij geven het signaal over te weinig capaciteit te beschikken. Ik vrees dus dat sommige vorderingen ook door die andere FGP's al zijn teruggestuurd", aldus Delmulle.



Een structurele oplossing is dus dringend nodig, besloot de Brusselse procureur-generaal. Hij voerde net als federaal procureur Van Leeuw een reeks mogelijke pistes aan en brak een lans voor een minimale onderzoekscapaciteit voor terreuronderzoeken, die eventueel zelfs in een koninklijk besluit zou worden vastgelegd.



Al is Delmulle niet naïef. "We gaan prioriteiten moeten blijven stellen, want er zal altijd werk genoeg zijn. Al is het maar omdat iedereen de paraplu opentrekt en zaken oppompt naar het federaal parket", besloot hij.