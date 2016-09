Bourgeois: "Onze cijfers kloppen. Niks in de zakken, niks in de mouwen"

Door: redactie

"Onze cijfers kloppen, ons budget is in orde tot spijt van wie het benijdt. We hebben daarbij geen goocheltruken gebruikt. Niks in de zakken, niks in de mouwen." Dat zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois aan het einde van het debat over de Septemberverklaring. De discussie zelf raakte grotendeels overschaduwd door de aanhoudende discussie over het Eandis-dossier.