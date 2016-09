Volwassen man slaat 13-jarige half bewusteloos

Kristof Pieters

Lokeren Op sociale media wordt met verontwaardiging gereageerd op een geval van buitenproportioneel geweld. Een getuige nam een foto van een 13-jarige jongen die half bewusteloos tegen de grond was geslagen door een volwassen man. De feiten deden zich voor in de Peperkoekdreef in Lokeren.