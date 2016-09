"Mijnheer Peumans, u lijkt op een Pokémon"

Door: redactie

28/09/16 - 16u57 Bron: VRT

video Tussen de stevige woordenwisselingen tijdens het debat rond de Septemberverklaring en de discussies over Eandis door zorgde Matthias Diependaele van N-VA in het Vlaams Parlement voor een luchtig moment. Hij liet zich ontvallen dat hij vindt dat Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) veel weg heeft van een Pokémon. "Ik zocht een verklaring waarom u geen smartphones in de plenaire wilt en waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat u dan niet kan gepakt worden", voegde hij er grappend aan toe.