E313 na bijna 5 uur terug open, geknelde trucker bevrijd

Door: redactie

28/09/16 - 21u00 Bron: VRT - Belga - Gazet van Antwerpen

© Marc De Roeck.

Richting Lummen Iets voor 21.00 uur is de rijbaan van de E313 ter hoogte van Ranst richting Lummen opnieuw vrijgemaakt voor het verkeer. Het ongeval met twee vrachtwagens zorgde rond 16.000 uur voor een gigantische avondspits. Eén van de vrachtwagenchauffeurs raakte gewond en zat gekneld in zijn cabine. Hij werd na anderhalf uur door de brandweer bevrijd.

© Marc De Roeck.

Het verkeer moest de snelweg verlaten in Ranst om vervolgens via een calamiteitenroute langs de N14 naar Massenhoven te rijden en daar weer de E313 op te rijden. Achter het ongeval zaten over een lengte van twee kilometer overigens heel wat voertuigen vast. Zij werden pas na ruim een uur ontzet door de politie, die hen via de pechstrook rechtsomkeer liet maken.



Door het ongeval stond er een file op de E313 vanaf Antwerpen-Oost en over de hele lengte van de Antwerpse ring. "Als een van de belangrijkste uitvalswegen van Antwerpen om 16 uur versperd geraakt, krijg je onvermijdelijk een erg zware avondspits die bovendien lang zal uitlopen", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.



"Ook op de lokale wegen in de omgeving - er zijn heel wat mogelijkheden tot het nemen van sluipwegen - verliep het trouwens bijzonder moeizaam."