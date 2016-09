Senegalees overweegt klacht in te dienen tegen Francken: "Mijn gezicht kan niet in verband gebracht worden met zijn beleid"

Door: redactie

Omar Ba, de Senegalees uit het 'zero tolerance'-filmpje dat staatssecretaris Theo Francken maandagavond via sociale media deelde, overweegt klacht in te dienen tegen de staatssecretaris. Dat meldt de RTBF. Francken heeft het filmpje voor politieke doelen gebruikt, meent Ba. De man verwierf in Frankrijk enige bekendheid omdat hij opkwam voor mensen zonder papieren.

Francken deelde maandagavond een filmpje dat de draak stak met zijn beleid. Het filmpje, een bewerking van een reclame voor suikervrije frisdrank, toont hoe Francken als een soort 'special agent' uit een helikopter afdaalt en een zwarte man een zuignap op het hoofd zet, waarna de helikopter de man weghaalt. Op het einde verschijnt de tekst 'zero tolerance'.



Francken vond het filmpje "best grappig", maar er kwam kritiek. Vooral van Franstalige kant, waar sommigen hem racisme verweten. Francken verwijderde de post. "Het is jammer dat sommige politici de zin voor zelfrelativering hebben verloren en het politiek correcte denken tot het uiterste willen rekken. Ik heb mijn post verwijderd omdat ik het wil hebben over inhoud. Al twee jaar is de oppositiekritiek op mijn beleid bijzonder mager. Men verkiest dan maar om op de man te spelen", reageerde Francken.



Ook maker van filmpje in het vizier

Omar Ba, wiens gezicht werd gebruikt voor het filmpje, overweegt nu klacht in te dienen. "Het is ontoelaatbaar dat mijn gezicht in verband gebracht wordt met het beleid dat mijnheer Francken verdedigt", klinkt het. Hij overweegt ook klacht in te dienen tegen de maker van het filmpje, omdat die een foto van hem zonder toelating heeft gebruikt.



De Senegalees woont al vijftien jaar in Frankrijk en zet zich er onder meer in voor mensen zonder papieren. Zijn autobiografie 'Soif d'Europe, témoignage d'un clandestin' zorgde voor polemiek. Tegenstanders verweten hem niet zijn echte waarheid te vertellen.