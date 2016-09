"Wesphael had kleine wonde aan zijn pols toen hij alarm kwam slaan"

Door: redactie

Zaak Wesphael Volgens personeelsleden van Hotel Mondo in Oostende was Véronique Pirotton niet blij met het telefoontje van haar minnaar O.D. in haar kamer, op 31 oktober 2013 om 15 uur. Ze zeggen ook dat Wesphael en Pirotton die avond ruzie hadden in de bar. De receptionist en een vriend waren de eersten die kamer 602 binnengingen, nadat Bernard Wesphael iets voor 23 uur alarm had geslagen. Ze merkten toen ook een "kleine wonde" op aan zijn pols, een detail dat missschien nog belangrijk kan worden. Straks komt O.D. zelf nog aan het woord. De belangstelling voor zijn getuigenis is bijzonder groot, twee zalen zitten boordevol. De zitting moest zelfs met tien minuten vertraging starten vanwege de zenuwachtigheid voor de deuren.

"Dames en heren van de jury, wanneer u zich terugtrekt om te beraadslagen, moet u een schifting maken van de massa informatie die u ontvangen heeft", reageerde de advocaat van de burgerlijke partijen. "Ik vraag u deze getuigenis niet te vergeten. Ze stellen duidelijk dat de wonde van Wesphael aan het bloeden was om 23 uur. In de versie van Wesphael had Véronique Pirotton hem gekrabd rond 21 uur."



Vervolgens nam Wesphael het woord. "Het is niet onmogelijk dat de wonde opnieuw wat open is gegaan door het schuren van mijn horloge toen ik hartmassage toepaste", zei hij. Hij wees er ook op dat de politie onmiddellijk foto's heeft gemaakt van zijn handen. "Op die foto's zal u zien dat het niet zo simpel is als hier wordt voorgesteld."



"Dacht aan misplaatste Halloween-grap"

De receptionist van het hotel herinnert zich die Halloweenavond in ieder geval nog goed. "Wesphael en zijn vrouw nestelden zich in de bar. Zij dronk twee amaretto's, hij een cognac en een koffie. Nadien keerden ze terug naar hun kamer. Toen ze de lift wilden nemen, leek mevrouw dronken. Ze liep tegen de bar, een kast en een rekje met publiciteit."



Rond 22.55 uur stond Wesphael aan de receptie. Hij had de trap moeten nemen, want de lift was bezet. "Kalm zei hij dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd of een overdosis had genomen. Ik dacht dat het een misplaatste Halloween-grap was." Volgens de getuige was Wesphael niet buiten adem, hoewel hij zes verdiepingen met de trap naar beneden was gestapt.



"Gereanimeerd op dramatische wijze"

De receptionist ging als eerste de badkamer binnen waar Pirotton lag. "Ik voelde aan haar pols, mijn vriend gaf zijn gsm zodat hij kon nagaan of ze nog ademde. Toen ik aan mijn vriend zei dat ze dood was, begon Wesphael te roepen: 'Véronique, Véronique!' Nadien begon hij haar te reanimeren, in mijn ogen op dramatische wijze."



De receptionist herinnert zich dat Véronique de dag ervoor was komen zeggen dat hij bij ieder telefoontje moest benadrukken dat ze alleen was. Hij stuurde er een mailtje over naar de rest van het personeel.



"Jouw grote boze wolf hier"

Op 31 oktober rond 15 uur kreeg een vrouwelijke collega een telefoontje van een man die naar Pirotton vroeg. "Mijn collega toonde me de mail, maar ik was het telefoontje al aan het doorschakelen", zei ze. "Wesphael nam op en vroeg me wie het was. Ik zei dat het om een man ging. Hij antwoordde droogjes dat hij haar echtgenoot was."



Pirotton nam vervolgens de telefoon over en vroeg de man door te schakelen. De receptioniste hoorde geen stem op de achtergrond. Maar de beschuldigde beweert dat hij niet gelukkig was met wat hij hoorde: "Jouw grote boze wolf hier."



Pirotton ging achteraf naar de receptie en leek niet blij dat het telefoontje was doorgeschakeld. Haar collega bevestigt dat.



"Ze werd zatter en zatter"

De vriendin van de receptionist zat de avond van de feiten in de buurt van het tafeltje van Wesphael en Pirotton in de bar. "Ze maakten ruzie, maar schreeuwden niet. Zij was heel zenuwachtig, werd zatter en zatter en hij probeerde haar te kalmeren."



Wesphael ging naar buiten om te roken. "Hij maakte me bang, hij was zeer boos en gedroeg zich bits." Toen hij terug naar binnen ging, bestelde hij een glas voor haar maar niet voor hem. Volgens de receptionist leek hij kalm.



"Aan de bar maakte mijn vrouw hevige verwijten aan haar stalker maar niet aan mij", zei de beschuldigde. Wat betreft zijn kalmte zei Wesphael dat hij compleet verlamd was. In de kamer barstte hij uiteindelijk in snikken uit, omdat hij overstelpt was door emotie. "Twee karakteristieken van mijn persoonlijkheid", zei hij.