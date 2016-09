Dronken chauffeur rijdt zoon van Jef dood: "Als hij gestopt was, had ik het hem kunnen vergeven"

Door: redactie

28/09/16 - 15u04 Bron: Rondpunt

Jef verloor zijn zoon Nick from Rondpunt vzw on Vimeo.

Jef verloor zijn zoon Nick in 2012: een dronken chauffeur maaide de jongeman van de baan en pleegde daarna vluchtmisdrijf. In een pakkende getuigenis vraagt de vader zich nu af waarom er geen hulp geboden werd. "Want dan had Nick nog geleefd."

"Ik kwam thuis van mijn werk, maar hij was er niet", klinkt het. "Ik ben hem gaan zoeken. Er stond een tentje van het parket. Ze stelden de vraag wat ik daar kwam doen. Ik vroeg of mijn zoon Nick hierbij betrokken was. De agenten antwoordden dat ik mijn sleutels mocht afgeven, hij was overleden."



"De dader is gestopt en gaan kijken. Nick bewoog nog, maar toch is hij doorgereden. Hij heeft hem daar vier uur laten liggen. Iemand zo achterlaten, daar heb ik het heel moeilijk mee. Als hij geholpen had, was mijn kind er nog geweest."



"Als je iets fout doet in het verkeer, neem dan alstublieft je verantwoordelijkheid. Stop en help mensen, laat het slachtoffer niet liggen. Als hij gestopt was, had ik hem kunnen vergeven. Dan had hij voor een stuk zijn verantwoordelijkheid genomen, maar dat is niet gebeurd. Dat doet bij mij heel veel pijn."



"Het is niet simpel, een kind verliezen op zo'n manier. Ik weet niet wat er omgaat in het hoofd van iemand die gaat vluchten."



Tijdens het verwerkingsproces krijgt Jef steun vanuit vele hoeken. Via de organisatie 'Ouders van Verongelukte Kinderen' ontmoette hij lotgenoten die zijn pijn begrijpen. Deze getuigenis werd opgenomen in het kader van de 'week zonder vluchtmisdrijf'.