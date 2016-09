Theoretische rijles draait uit op steekpartij: slachtoffer in levensgevaar

Door: redactie

28/09/16 - 13u02 Bron: Belga

Deurne In het Antwerpse district Deurne is een theoretische rijles gisteren uitgedraaid op een steekpartij. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Er vielen drie gewonden, een van hen verkeert in levensgevaar. De dader nam de benen en is nog niet gevat.