Sterke emoties op proces Wesphael: "Véronique zag voor zichzelf meer toekomst dan verleden"

Door: redactie

28/09/16 - 14u20

Pierre Mertens. © belga.

"Véronique Pirotton was een vrouw vol humor, die voor zichzelf meer toekomst dan verleden zag." Dat kwam Pierre Mertens, een schrijver en gewezen professor aan de ULB, vandaag vertellen voor het hof van assisen in Bergen.

De getuigenis van de professor lokte sterke emoties uit bij de naasten van Pirotton die de zitting bijwoonden. De professor ontmoette het slachtoffer in 1995, toen ze hem als onderwerp nam van haar scriptie voor haar studies journalistiek. Ze behaalde er het maximum van de punten mee. "Ik was verbaasd dat ik haar nooit had ontmoet, maar ze was zeer timide." De twee bleven contact houden en telefoneerden elkaar regelmatig. De man kende haar telefoonnummer zelfs nog van buiten. "Ik zal het nummer nooit vergeten."



"Véronique was absoluut niet arrogant. Ze was zich bewust van haar intelligentie, maar liep daar niet mee te koop. Ik heb haar nooit op iemand weten neerkijken." Hij had het ook over haar gevoel voor humor. "Ik vind dat dat een deel van haar persoonlijkheid is dat vaak wordt vergeten. Soms was haar humor doordrenkt met melancholie, maar ze was niet al te melancholisch. Als ik hoor dat ze manisch-depressief was enzo, dan word ik bang. Ik heb niet de indruk dat we dezelfde persoon hebben ontmoet."



"Niet suïcidaal"

Pirotton noemde zelden mensen bij naam en besprak eerder situaties. Toch vertrouwde ze de professor toe ontgoocheld te zijn over haar huwelijk. Ze zou een "gebrek aan intellectuele dialoog" ervaren hebben.



Volgens de man was Pirotton niet suïcidaal. "Ze zou zich revancheren. De eerste zinnen van haar boek staan vol beloftes. Je pleegt dan geen zelfmoord de dag erna, als de inkt nog niet droog is. Ze had ook het gekke idee om een biografie over mij te schrijven. Ze wou vooral ook haar zoon gelukkig maken. (...) Ze streefde naar geluk, in alle onschuld."



"Na haar dood werd ze omgeven door een enorme zwaarte. Ze werd moedwillig in onheuse bewoordingen in diskrediet gebracht. Ik hoop dat haar zoon zich zegevierend uit de oceaan van bagger kan oprijzen waar ze haar in hebben proberen onder te dompelen. Op een dag, en misschien is dat nu al het geval, zal hij fier kunnen zijn op een sprankelende en genereuze vrouw."