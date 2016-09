Door: redactie

"De Vlaamse begroting is gedopeerd en niet in evenwicht." Dat heeft Groen-fractieleider Björn Rzoska vandaag gezegd in het debat over de Septemberverklaring. Volgens Rzoska zijn de inkomsten in de begroting kunstmatig opgekrikt en houdt de regering een aantal uitgaven buiten de begroting waardoor die enkel op papier in evenwicht is. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) counterden de kritiek.

Net als oppositiepartij sp.a betreurt ook Groen dat de Vlaamse regering een aantal besparingen en facturen niet terugschroeft. "Na twee jaar snoeien komt er geen bloei, maar een tweede besparingsronde", aldus Rzoska. Dat de regering de veelbesproken Turteltaks behoudt, is voor Groen een doorn in het oog.



"Ben heel sceptisch"

Rzoska nam vervolgens het begrotingsevenwicht op de korrel. Volgens hem is die begroting enkel "op papier" in evenwicht en heeft de regering daarvoor "boekhoudkundige trucs" gebruikt. Zo stelt Rzoska onder meer vragen bij de stijging van de inkomsten uit gewestbelastingen. Dat die een kwart miljard hoger worden geraamd, doet Rzoska vermoeden dat die cijfers "gedopeerd" zijn.



Daarnaast zijn enkele uitgaven, zoals de bouwkost van de Oosterweel en een deel van de ziekenhuisfinanciering (samen goed voor 120 miljoen euro), buiten de begroting gehouden. "Ik ben heel sceptisch. U gebruikt diverse boekhoudkundige ingrepen en trucs om de begroting in evenwicht te houden en aan de Vlaming wijs te maken dat 'we goed bezig zijn'", aldus Rzoska. Lees ook Sp.a vol in de aanval tijdens debat: "Zo gefixeerd op besparingen dat u geen oog heeft voor de mensen"

