Sp.a vol in de aanval tijdens debat: "Zo gefixeerd op besparingen dat u geen oog heeft voor de mensen"

Door: redactie

28/09/16 - 12u16 Bron: Belga

Joris Vandenbroucke (sp.a) tijdens het debat in het Vlaams Parlement. © belga.

Septemberverklaring Het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement is woensdag begonnen met een felle confrontatie tussen oppositiepartij sp.a en meerderheidspartij N-VA. Inzet: doen Vlaanderen en de Vlaamse regering het nu goed of niet? Volgens sp.a staart de regering zich blind op het begrotingsevenwicht en heeft ze onvoldoende oog voor de impact van de besparingen en facturen op de mensen. Volgens N-VA mist die kritiek echter "elke geloofwaardigheid" en doet Vlaanderen het wél goed. Minister-president Geert Bourgeois bestempelde de sp.a zelfs als "hypocriet".

Na een incidentje over Eandis debatteerde het Vlaams Parlement woensdagvoormiddag over de Septemberverklaring die Vlaams minister-president Geert Bourgeois maandag heeft afgelegd.



Oppositiepartij sp.a mocht de aftrap geven. Volgens fractieleider Joris Vandenbroucke staart de ploeg van Bourgeois zich blind op de cijfers en het begrotingsevenwicht en verliest ze zo de mensen uit het oog. "Uw regering is zo gefixeerd op de cijfers dat ze geen oog heeft voor de mensen. (...) Uw budget lijkt misschien in evenwicht, maar Vlaanderen is dat zeker niet."



Bovendien is het palmares van twee jaar N-VA-beleid, Vlaams en federaal, zelfs puur cijfermatig niet zo fraai. "Op twee jaar tijd is ons land van de kop van het Europese peloton naar de staart gegaan. De inflatie is bij de hoogste in Europa en federaal kijkt men aan tegen een put van 4,2 miljard euro", aldus Vandenbroucke. Lees ook "De Septemberverklaring leek op vergadering van boekhoudersclub"

Vlaamse begroting in evenwicht: "Geen nieuwe belastingen"