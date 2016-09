Sterke aanwijzingen dat lichaam in Antwerps dok Didier Bartholomeus (25) is

Door: Patrick Lefelon

28/09/16 - 15u34 Bron: eigen berichtgeving

© De Roeck.

Volgens het parket zijn er sterke aanwijzingen dat het lichaam in het dok aan de Zuidkaai in Merksem het lichaam is van de vermiste Didier Bartholomeus (25). Absolute zekerheid is er nog niet. Het parket zegt dat niets wijst op kwaad opzet.

Didier Bartholomeus uit Schilde verdween in de nacht van zaterdag op zondag nadat hij met vrienden zijn verjaardag had gevierd in de Antwerpse club The Villa. Dat is gelegen aan het Kattendijkdok, in de Antwerpse wijk Eilandje. Volgens de uitbaters van de club werd de twintiger "stomdronken" buitengezet.



Vechtpartij

De ouders van Didier twijfelen aan de uitleg van The Villa en vragen zich af waarom het bewakingspersoneel Didier aan zijn lot heeft overgelaten. Vrienden verloren Didier uit het oog toen er aan The Villa een vechtpartij uitbrak. Het is niet aangetoond dat Didier daarbij betrokken was.



Gsm-signaal

De politie en de Cel Vermiste Personen kamden maandag de buurt van de discotheek uit en zocht ook naar het signaal van de gsm van Didier. Dat signaal was voor het laatst opgevangen in de buurt van de Bredabaan in Merksem, rond 4 uur 's namiddags.



Strooibriefjes

De vrienden van Didier hebben de voorbije 72 uur onophoudelijk gezocht, vooral in Merksem. Daar werden gisteravond strooibriefjes en affiches opgehangen.