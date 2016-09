Opnieuw lichaam uit Antwerps dok gehaald

NBA

28/09/16

In het "Dokske" aan de Zuidkaai in het Antwerpse district Merksem is een lichaam aangetroffen. Het parket sluit momenteel niet uit dat het gaat om een 25-jarige man uit Schilde die zondagochtend spoorloos verdween na een avondje stappen in discotheek The Villa op het Antwerpse Eilandje. Ook maandag werd uit een Antwerps dok, toen het Asiadok, al een lichaam opgevist. Dat is intussen geïdentificeerd als het lichaam van een 45-jarige Antwerpenaar, maar de doodsoorzaak is nog niet bekend.



Politie en parket zijn al enkele dagen op zoek naar de 25-jarige Didier Bartholomeus uit Schilde. De jongeman was zaterdagavond zijn verjaardag gaan vieren in The Villa, maar zou daar rond 5 uur 's ochtends plots op zijn eentje vertrokken zijn. De verdwijning wordt als onrustwekkend beschouwd.