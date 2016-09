Chauffeur kritiek na ongeval op Woluwelaan

Stephanie Romans & Robby Dierickx

28/09/16 - 11u19 Bron: Eigen berichtgeving

© Lukas Stallaerts.

Vilvoorde Bij een ongeval op de Woluwelaan in Vilvoorde is de bestuurder van een bestelwagen levensgevaarlijk gewond geraakt.

De bestelwagen reed in op een stilstaande vrachtwagen die rond 5.30 uur in panne was gevallen tussen het kruispunt van de Woluwelaan met de Houtemsesteenweg en het rondpunt van de Mechelsesteenweg. Een tweede vrachtauto kon het ongeval niet ontwijken en reed van achteren in op de gecrashte bestelwagen. De bestuurder van de bestelwagen zat gekneld en moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het parket Halle-Vilvoorde stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.





