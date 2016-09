Vijf mensen opgepakt in België, Duitsland en Spanje voor IS-propaganda

Door: redactie

Vijf vermoedelijke leden van een cel die online propaganda voerde voor IS zijn opgepakt bij een internationale politieoperatie. Eén arrestatie gebeurde in Brussel, twee in Barcelona, een in de Spaanse enclave in Marokko en een vijfde in het Duitse Wuppertal. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.