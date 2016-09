Zware ochtendspits rond Antwerpen door meerdere ongevallen

Door: redactie

De ochtendspits rond Antwerpen verloopt vandaag bijzonder moeizaam door enkele ongevallen op bijzonder ongelukkige locaties. De ellende begon al om 6 uur toen een wagen en een vrachtwagen met elkaar in aanrijding kwamen net voor de Kennedytunnel richting Gent, waardoor zelfs even alle rijstroken moesten worden afgesloten. Omstreeks 9 uur is de hinder vooral groot in het noordelijke deel van de regio, door een ongeval op de A12 vanuit Nederland.

Het ongeval aan de Kennedytunnel en even later een defecte vrachtwagen op de middelste rijstrook nabij Antwerpen-Oost zorgden volgens het Vlaams Verkeerscentrum voor een file over de hele lengte van de Antwerpse ring en tot ver op de aankomende snelwegen A12, E19 en E34/E313. De wachttijden liepen op tot anderhalf uur. Over langere afstand van Hasselt richting Gent rij je om 9 uur nog steeds beter om via Brussel.



Op de A12 vanuit Nederland is om 8.15 uur tot overmaat van ramp ook nog eens een wagen op een bestelwagen ingereden in de staart van de file. Door de klap deelden nog verschillende andere voertuigen in de brokken. Er viel ook één gewonde. Het verkeer kan er alleen langs over de pechstrook, de Liefkenshoektunnel is daarom tot na de afhandeling van het ongeval tolvrij gemaakt richting Gent.