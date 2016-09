Bourgeois: "Brief van Staatsveiligheid over Eandis is maar een papiertje"

Door: redactie

28/09/16 - 09u19 Bron: Belga

Vlaams minister-president Geert Bourgeois. © belga.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft zich vandaag scherp uitgelaten over het werk van de Staatsveiligheid in het Eandis-dossier. De veelbesproken brief waarin gewaarschuwd wordt voor het Chinese staatsbedrijf State Grid noemt hij "maar een papiertje". Misschien kan er wel bespaard worden bij de Staatsveiligheid, zei hij aan VRT Nieuws.

© belga. Federaal vicepremier Alexander De Croo is niet blij met de uitspraken van Bourgeois. © epa. Bourgeois legde zijn verklaring af voor de start van het Overlegcomité in de ambtswoning van de premier. Gevraagd naar een reactie op de brief van de Staatsveiligheid had Bourgeois een niet echt lovend antwoord klaar voor de inlichtingendienst. Hij noemde de brief die de Staatsveiligheid over Eandis en State Grid had gestuurd, "een papiertje".



De Vlaamse minister-president toonde zich ook inhoudelijk kritisch voor het werk van de Staatsveiligheid. "Als de Staatsveiligheid niet meer kan bijeenbrengen dan wat je op 'open source' vindt, dan wat je op het net vindt, dan denk ik dat minister (van Justitie) Geens gemakkelijk besparingen kan vinden", zei Bourgeois.



Naar eigen zeggen wil hij gerust in dialoog gaan over het dossier, "maar dan hopelijk op basis van meer informatie dan wat iedereen al lang wist. State Grid is een staatsbedrijf, daar hoef je geen zes maanden over te studeren, dat pluk je zo van het net".



Federaal vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) is niet opgezet met de opmerkingen van Bourgeois. Hij noemt de Staatsveiligheid "cruciaal voor ons veiligheidsbeleid". Lees ook "Ze komen niet uit liefdadigheid"

Eandis-dossier: krijgt Gent geen uitstel, dan volgt een tegenstem - Mechelen onthoudt zich

Homans: "Brief over Eandis kwam pas gisteren aan"

Slaag jij in deze basisschooltest over de Chinezen?