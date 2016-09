Begroting weer op koers door korting op terugbetaling bepaalde geneesmiddelen?

Door: redactie

28/09/16 - 09u02 Bron: Belga

Minister van Gezondheid Maggie De Block. © belga.

Om de begroting weer op koers te krijgen, wordt er in de federale regering over nagedacht om de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen aan te passen. Dat staat in een nota die naar verschillende ministeriële kabinetten werd gestuurd en waar La Libre Belgique de hand op heeft kunnen leggen. Op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) luidt het dat ze "er alles aan zal doen opdat niet aan de patiënten wordt geraakt".