Werking stad Hasselt onder audit van Vlaamse overheid

Door: redactie

28/09/16 - 05u06 Bron: Belga

De audit zou er gekomen zijn na aanleiding van het plotse ontslag van Hilde Claes als burgemeester van Hasselt. © belga.

Drie medewerkers van Audit Vlaanderen, een controledienst van de Vlaamse regering, lichten sinds 12 september de werking van de stad Hasselt door. Hoewel dat bij de dienst niet met zoveel woorden gezegd wordt, liggen het ontslag van gewezen burgemeester Hilde Claes (sp.a) en het dossier over de aanbesteding van een communicatie-opdracht aan de basis van de doorlichting. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag.

Om de audit goed te kunnen uitvoeren, krijgen de drie medewerkers van Audit Vlaanderen toegang tot alle gebouwen en documenten van de stad Hasselt. "Bovendien kunnen ze alle personeelsleden hierover ondervragen", zeggen schepen van Juridische Zaken Gerald Corthouts (CD&V) en toekomstig burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).



Ambtenaren

Voorlopig zijn alleen enkele ambtenaren in Hasselt gehoord, onder wie het diensthoofd communicatie. Maar de onderzoekers kunnen zo breed en diep gaan als ze zelf willen: ze moeten zich dus niet beperken tot die ene aanbesteding waarover de discussie losbarstte.



Niet openbaar

De onderzoekers van Audit Vlaanderen houden de lippen alvast stijf op mekaar. "We geven nooit toelichting, we doen alleen ons werk", zegt manager Wim Denayer. Midden volgende maand willen ze hun audit klaar hebben. Dat verslag maken ze dan over aan burgemeester Vananroye, raadsvoorzitter Carlo Gysens en de stadssecretaris. De inhoud wordt niet openbaar gemaakt maar wordt wel aan de gemeenteraad toegelicht.